Минимум 16 человек погибли при опрокидывании грузовика в реку в Бурунди

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Как минимум 16 человек погибли и 55 получили ранения в результате падения грузовика в воду при обрушении моста через реку на юге Бурунди.

Деревянный мост, на который въехал перевозивший участников свадебной церемонии автомобиль, обрушился вечером 10 октября под тяжестью транспортного средства. В результате грузовик упал в реку.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Водитель большегруза скрылся с места происшествия, передаёт агентство Xinhua.

Ранее на севере Сахалина обрушился автомобильный мост при проезде грузовика с продуктами. Продукты везлись в село на двух грузовиках, под одним из автомобилей мост разрушился. В результате грузовик упал в реку. Мост соединяет село Рыбновск с городом Оха — районным центром, писал NEWS.ru.