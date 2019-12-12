В среду, 11 декабря, на севере Сахалина обрушился автомобильный мост при проезде грузовика с продуктами. Областная власть собирается его восстановить.
Как сообщает пресс-служба правительства, продукты везлись в село на двух грузовиках, под одним из автомобилей мост разрушился. В результате грузовик упал в реку.
Мост соединяет село Рыбновск с городом Оха — районным центром.
Власти Сахалина готовы предоставить Охинскому району материалы для ремонта моста по дороге в Рыбновск. Региональное правительство изучает вопрос улучшения транспортной доступности села и следит за развитием ситуации, при необходимости помощь будет оказана людям незамедлительно, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, по меньшей мере шесть человек получили травмы в результате массовой аварии в Приморье. Там столкнулись сразу 18 автомобилей.
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