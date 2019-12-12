https://static.news.ru/photo/bc687cfe-1ca7-11ea-999a-fa163e074e61_660.jpg Фото: PostNews/vk.com

В среду, 11 декабря, на севере Сахалина обрушился автомобильный мост при проезде грузовика с продуктами. Областная власть собирается его восстановить.

Как сообщает пресс-служба правительства, продукты везлись в село на двух грузовиках, под одним из автомобилей мост разрушился. В результате грузовик упал в реку.

Мост соединяет село Рыбновск с городом Оха — районным центром.

Власти Сахалина готовы предоставить Охинскому району материалы для ремонта моста по дороге в Рыбновск. Региональное правительство изучает вопрос улучшения транспортной доступности села и следит за развитием ситуации, при необходимости помощь будет оказана людям незамедлительно, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, по меньшей мере шесть человек получили травмы в результате массовой аварии в Приморье. Там столкнулись сразу 18 автомобилей.