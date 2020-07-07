Мэрия Москвы передала в полицию информацию о продаже доступа к камерам

https://static.news.ru/photo/236363fe-c12d-11ea-b2e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве Москвы заявили, что отслеживают информацию о продаже доступа к городским камерам и передают её в правоохранительные органы. Сообщение о таком факте последний раз появилось в Сети 7 июля.

Департамент информационных технологий города Москвы системно мониторит интернет-пространство на предмет появления подобных публикаций. Информация о ресурсах, предлагающих получить прямой доступ к городским камерам, передаётся в компетентные органы для проведения проверок, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента информационных технологий правительства Москвы.

Там отметили, что доступ к данным Единого центра хранения и обработки имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов.

Предоставление такого доступа иным лицам является противоправным, — подчеркнули в ДИТ Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация о продаже доступа к московской городской системе видеонаблюдения. В систему входят более 160 тысяч камер, установленных во дворах, на подъездах, в парках, школах, поликлиниках, объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах.

7 июля эксперты Shadow Intelligence сообщили в Twitter , что в Даркнете некто с ником Zpoint предложил продать доступ к столичным камерам видеонаблюдения. Помимо доступа к онлайн-режиму, продавался ещё архив за предыдущие пять дней. Именно столько хранится информация с некоторых городских камер.

#breach - ECCH system - All video cameras in Moscow @moscow - Threat actor Zpoint has put up for sale unauthorized access to the centralized application that controls all the cameras in Moscow City .



Affected Country: RU #leaked #CyberSecurity #infosec pic.twitter.com/b2wv9w8mld — Shadow Intelligence (@shad0wintel) July 7, 2020

Безопасный город

Большинство столичных камер видеонаблюдения оснащены технологией распознавания лиц. Они установлены в автобусах, метро и на светофорах. Всё больше камер появляется во дворах и на подъездах, и общее их число должно вскоре превысить 200 тысяч.

Система видеофиксации носит название «Аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“». Согласно открытым данным, она использует программу FaceControl, разработанную российской компанией Vocord, которая базируется в технопарке «Сколково». Она принадлежала группе российских бизнесменов, в том числе через подконтрольные активы Алексею Мордашову и Юрию Ковальчуку. Летом 2019 года и команду разработчиков компании, и права на её программные продукты выкупила китайская Huawei.

Программа сохраняет лица всех, кто зафиксирован камерой. Пока человек проходит через зону контроля, система делает серию снимков его лица, из которых потом отбираются наилучшие.

Официальное предназначение системы — задержание подозреваемых в преступлениях и отслеживание правонарушений. Однако есть признаки того, что городское видеонаблюдение давно используется для слежки за оппозиционерами.