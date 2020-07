Мэрия Москвы передала в полицию информацию о продаже доступа к камерам

Там отметили, что доступ к данным Единого центра хранения и обработки имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов.

Ранее в СМИ появилась информация о продаже доступа к московской городской системе видеонаблюдения. В систему входят более 160 тысяч камер, установленных во дворах, на подъездах, в парках, школах, поликлиниках, объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах.

7 июля эксперты Shadow Intelligence сообщили в Twitter , что в Даркнете некто с ником Zpoint предложил продать доступ к столичным камерам видеонаблюдения. Помимо доступа к онлайн-режиму, продавался ещё архив за предыдущие пять дней. Именно столько хранится информация с некоторых городских камер.