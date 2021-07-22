Медсестру избили из-за отказа взять анализ для ПЦР-теста

В Красноярске медсестру избили за отказ взять мазок для ПЦР-теста. В произошедшем разбирается полиция. Об этом сообщает сайт Ngs.24.
Медработник приехала по вызову на дом к местной жительнице, чтобы взять анализ для ПЦР-теста. Проживающая в той же квартире ещё одна женщина потребовала, чтобы мазок был взят и у неё. Медсестра отказалась и это стало причиной конфликта. Медик получила телесные повреждения. Кроме того, у одной из участниц ссоры был разбит смартфон.
В региональном главке МВД рассказали, что по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все его обстоятельства и назначена судебно-медицинская экспертиза.
В краевом минздраве, в свою очередь,
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на врача и фельдшера скорой помощи, которые оказывали медпомощь пациентке с коронавирусом. В результате один из медиков был госпитализирован с порезом руки.