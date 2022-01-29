МЧС: пожарные ликвидировали возгорание на хладокомбинате в Пятигорске
Михаил Родионов
Михаил Родионов
18:27, 29 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе на предприятии «Холод» в Пятигорске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставрополью. Ранее сообщалось о возгорании на площади 600 квадратных метров, жителей близлежащих домов эвакуировали.
В 17:43 ликвидация открытого горения. Происходит разбор и проливка конструкции, — передаёт РИА Новости сообщение спасателей.
По предварительным сведениям, пострадавших и погибших нет.
Городские власти эвакуируют людей, проживающих рядом с хладокомбинатом, об этом проинформировал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Ситуация находится на контроле губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.
Ранее в центре Москвы во вторник, 25 января, загорелся бизнес-центр на Баррикадной. На опубликованных кадрах было видно, что дым валил с верхних этажей здания. Возгорание было оперативно потушено, данных о пострадавших нет. Люди сами покинули здание до приезда подразделения спасателей.