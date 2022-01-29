МЧС: пожарные ликвидировали возгорание на хладокомбинате в Пятигорске

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На предприятии «Холод» в Пятигорске загорелся компрессорный цех, пожар зафиксирован на площади 600 квадратных метров, существует опасность распространения огня, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. По имеющимся в ведомстве данным, пострадавших и погибших нет. Идёт процесс эвакуации жителей близлежащих домов.

В Пятигорске, на улице Козлова, дом 39, ЗАО «Холод», на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 квадратных метров....