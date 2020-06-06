Мать каннибала Зверева пожаловалась на травлю после смерти сына

https://static.news.ru/photo/0139111e-a83e-11ea-ac73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Werner Forman/Werner Forman Archive/Global Look Press

YouTube-канал BAZA напомнил россиянам о самом юном каннибале в истории человечества Аркадии Звереве и окружавших его людях. Преступник покончил с собой в прошлом году, он оказался замешанным в нескольких убийствах и совращении 12-летней девочки.

Мать молодого человека — инвалид по психическому заболеванию, на её пенсию жили она и сын. Свои страшные деяния Зверев совершил в октябре 2018 года, покинув родительский дом и переехав в Ленинградскую область.

На тот момент он уже сошёлся с девочкой, которая сбежала с ним из дома. Жертвой парочки стал 21-летний хозяин жилья, которое снимали влюблённые. Оба были задержаны полицейскими.

Мать каннибала рассказала , что после того, как сын свёл счёты с жизнью, её затравили родственники его жертв. Они, по словам женщины, требовали, чтобы она тоже покончила с собой, и мать преступника даже ходила в церковь. Там ей запретили даже думать об этом, сказав, что это «её крест», который она должна нести до конца жизни.

YouTube-канал даже разыскал людей, которые не верят в виновность Зверева. К примеру, ведёт своё расследование по этому поводу девушка-инвалид Александра Холодова. С ней солидарен приятель каннибала Дмитрий Хасанов, помогавший устраиваться преступнику на работу аниматором. Он считает его «хорошим, тёплым, светлым» человеком.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Северном Новосибирской области правоохранители задержали местного жителя, в сарае которого нашли останки нескольких человек. Одну жертву удалось опознать благодаря велосипеду, оставленному подозреваемым у себя дома.