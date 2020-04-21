В Новосибирской области местного жителя подозревают в каннибализме

https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Северном Новосибирской области правоохранители задержали местного жителя, в сарае которого нашли останки нескольких человек.

Одну жертву удалось опознать благодаря велосипеду, оставленному подозреваемым у себя дома. Остальные части тела убитого были спрятаны в туалете. Останки последних жертв он закопал в снег.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проверяют его причастность к нескольким убийствам, сообщают в региональном ГУ МВД.

Ранее News.ru сообщал, что в Краснодаре вычислили семью предполагаемых каннибалов, которые, по неофициальным и неподтверждённым данным, убили и съели 30 человек. Задержанными оказались Дмитрий Бакшеев и его жена Наталья. В ходе расследования выяснилось, что причиной убийства одной из женщин могла стать ревность.