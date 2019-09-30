https://static.news.ru/photo/9ae0b600-e36d-11e9-9b2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В центре Москвы на улице Воздвиженка 30 сентября произошла авария. Машина скорой помощи врезалась в столб.

В настоящее время движение транспорта в районе происшествия затруднено. В результате аварии никто не пострадал.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства, при которых произошло ДТП.

По предварительным данным, на Воздвиженке скорая столкнулась с другим автомобилем, после чего въехала в столб, передаёт телеканал «Москва 24».

Ранее News.ru сообщал, что 29 сентября авария произошла на 57-м километре Калужского шоссе в ТиНАО. В результате ДТП получили травмы три человека. На трассе столкнулись легковушки Volkswagen и Opel.