В центре Москвы на улице Воздвиженка 30 сентября произошла авария. Машина скорой помощи врезалась в столб.
В настоящее время движение транспорта в районе происшествия затруднено. В результате аварии никто не пострадал.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства, при которых произошло ДТП.
По предварительным данным, на Воздвиженке скорая столкнулась с другим автомобилем, после чего въехала в столб,
Ранее News.ru сообщал, что 29 сентября авария произошла на 57-м километре Калужского шоссе в ТиНАО. В результате ДТП получили травмы три человека. На трассе столкнулись легковушки Volkswagen и Opel.