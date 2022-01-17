Машина сбила женщину с ребёнком на «зебре» на юго-западе Москвы
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
10:06, 17 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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На юго-западе Москвы автомобиль сбил женщину с 11-летним ребёнком. Авария произошла на Университетском проспекте, когда мать с дочкой переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Пострадавшие были госпитализированы: по данным медиков, у женщины сломан позвоночник, у девочки — ушиб грудной клетки и разрыв крайней доли печени. Водитель заявил, что не знал о существовании пешеходного перехода на данном участке дороги.
Водитель автомобиля Subaru совершил наезд на маму и её 11-летнюю дочь на Университетском проспекте у дома 16, женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. <...> В больнице при более тщательном осмотре у ребёнка диагностировали тяжёлые травмы, в том числе множественные переломы и разрыв крайней доли печени, — передаёт ведомство.
Кадры ДТП попали на камеры видеонаблюдения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняется, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.
В конце декабря пьяный водитель сбил двух женщин, находившихся на пешеходном переходе. Пострадавшие, оказавшиеся сотрудницами госпиталя ФСБ, были госпитализированы, врачи диагностировали у них переломы и травмы внутренних органов.