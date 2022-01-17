Машина сбила женщину с ребёнком на «зебре» на юго-западе Москвы

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В США в воскресенье, 16 января, были отменены без малого три тысячи авиарейсов, причиной коллапса стала обрушившаяся на Восточное побережье снежная буря, сообщила телекомпания CNN. В районах, попавших под удар стихии, проживают около 74 миллионов человек.

Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов в воскресенье на фоне мощной зимней бури <...>, которая должна обрушиться на Восточное побережье в праздничные выходные, — передаёт CNN. Буря, которая представляет собой...