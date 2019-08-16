Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в Подмосковье.
Специалисты МАК в лаборатории вскрыли ящики, начата работа по расшифровке, — сообщил ТАСС источник в МАК.
Ранее News.ru писал, что 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.
Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.