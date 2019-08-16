Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Массовое отравление подсолнечным маслом в Ульяновской области мог вызвать крысиный яд. По словам местных жителей, вещество могло попасть в готовый продукт или находиться в его семенах.

Все госпитализированные рассказали, что употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло. Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, — сообщил источник...