Житель Таиланда из провинции Чонбури перед сном любил играть в игры на своём мобильном телефоне. Эта привычка помогала 25-летнему Састре Моину быстрее засыпать и в итоге стоила ему жизни.
Как пишет Life, 27 сентября Моин, как обычно, готовился ко сну и взял с собой несколько мобильных устройств. Точную последовательность его действий установить не удалось. Известно, что мужчина уснул, оставив свои гаджеты на зарядке.
#Bangkok Menurut ibu saudaranya, Watchareeporn Mo-in, 57, dia melihat mangsa yang tidak sedarkan diri dalam kebiruan ketika masuk untuk mengemas rumah. https://t.co/eWCQuN8OeV