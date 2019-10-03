https://static.news.ru/photo/0a039d3c-e5b6-11e9-8dea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anusak Laowilas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Таиланда из провинции Чонбури перед сном любил играть в игры на своём мобильном телефоне. Эта привычка помогала 25-летнему Састре Моину быстрее засыпать и в итоге стоила ему жизни.

Как пишет Life , 27 сентября Моин, как обычно, готовился ко сну и взял с собой несколько мобильных устройств. Точную последовательность его действий установить не удалось. Известно, что мужчина уснул, оставив свои гаджеты на зарядке.

#Bangkok Menurut ibu saudaranya, Watchareeporn Mo-in, 57, dia melihat mangsa yang tidak sedarkan diri dalam kebiruan ketika masuk untuk mengemas rumah. https://t.co/eWCQuN8OeV — Harian Metro(Global) (@GlobalHM) 3 октября 2019 г.

По словам родственницы, которая обнаружила Моина утром, его рука лежала рядом с обугленным штепселем от зарядки.

Полицейские сразу отвергли версию убийства, так как ни следов насильственной смерти, ни взлома не обнаружили. Медики заключили, что смерть наступила из-за удара током.

Ранее юная жительница Алма-Атинской области Казахстана погибла после удара током от смартфона, который был оставлен заряжаться на ночь, писал News.ru.