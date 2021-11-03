Лётчик рассказал о проблемах с Ан-12, один из которых рухнул под Иркутском

Заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев рассказал, что с самолётами Ан-12 чаще всего возникают проблемы. Воздушные суда этой модели уже очень старые, на них нет запчастей, нет и заводов, где их можно отремонтировать, сообщает URA.RU.

Речь идёт о крушении самолёта Ан-12 в Иркутской области, в результате чего погиб экипаж воздушного судна. По данным СМИ, лайнер эксплуатировался уже 53 года.

Ан-12 создан для перевоза тяжёлой техники. Ему уже 60 лет. Они в Судане, Йемене падают. Их эксплуатируют беспощадно. Не щадя лётного экипажа. А они соглашаются, потому что платят хорошо. Самолёт очень старый, запчастей нет, заводов для ремонта нет. Под тяжёлые погодные условия эти борта не оборудованы. Почему они [всё ещё] летают, я не знаю, — сказал Толбоев.

Сложность управления самолётами Ан-12 подтвердил и заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, чаще всего катастрофы и аварии с самолётами происходят по причине ошибок экипажа. Это в первую очередь нарушение правил полёта, после чего происходит отказ электронной техники и отказ двигателя. В случае же с Ан-12 всё намного сложнее.

Экипаж самолёта состоит из пяти человек. Там нужно не только пилотировать самолёт, но и управлять экипажем. Если кто-то допускает ошибку, происходит неточность в управлении, которая перерастает в аварию, а авария — в катастрофу, — пояснил пилот.

Ранее сообщалось, что на борту самолёта Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области, кроме семерых членов экипажа могли находиться ещё два человека. Об этом сказал прокурор Сергей Цедрик. По его словам, речь идёт о двух гражданских лицах.