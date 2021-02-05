ЛГБТ-сеть заявила о похищении уроженцев Чечни в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/a15a939c-67c5-11eb-82e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде похитили двух уроженцев Чечни и увезли в Гудермес. Об этом заявил координатор организации «Российская ЛГБТ-сеть» Давид Истеев.

По его словам, 4 февраля силовики пришли в квартиру, где проживал мужчина по имени Салех Магамадов и несовершеннолетний молодой человек. Кто-то из них позвонил в организацию и попросил о помощи. Позже адвокат обнаружил в квартире следы погрома. Соседи рассказали, что видели в подъезде людей в чёрной форме.

Как сообщает «Кавказский узел», Истеев предполагает, что задержание молодых людей может быть связано с активностью в Telegram-канале оппонентов властей Чечни. Активист организации рассказал, что сейчас не может связаться с молодыми людьми.

Жалобы в Следственный комитет поданы, планируем обращение к Татьяне Москальковой. Причины задержания никто не называет, в открытой базе розыска они не значатся. 5 февраля адвокат Александр Немов вылетает в Чечню, — сообщил Истеев.

Он пояснил, что в апреле 2020 года уроженцы Чечни уже были задержаны. Тогда журналисты писали, что они якобы подвергались пыткам. Позже в Сети появилась видеозапись с их извинениями, после этого активисты организации помогли молодым людям сбежать из Чечни в Нижний Новгород.

Как писал NEWS.ru, ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне.