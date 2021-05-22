Летевший в Москву самолёт внепланово сел в Казани

https://static.news.ru/photo/73e64882-bbaf-11eb-ac85-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт Airbus-320 авиакомпании S7, летевший в Москву из Улан-Удэ, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту «Казань». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие пассажира. Больного передали бригаде скорой помощи, которая госпитализировала его в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.

Через полтора часа после незапланированной посадки Airbus-320 вылетел в московский аэропорт Домодедово. На борту находились 152 пассажира, в том числе двое детей.

Ранее техническая неисправность стала причиной экстренной посадки в столичном аэропорту Шереметьево самолёта Boeing 737, следовавшего из Казани в Стамбул. Посадка прошла успешно. Командир воздушного судна после вылета планировал вернуть борт в Казань — самолёт сделал порядка 15 кругов над столицей Татарстана. Однако в итоге было принято решение направить его в Москву.

Самолёт летел на высоте около 3,6 км со скоростью значительно ниже стандартной при пассажирских перевозках. По словам пресс-секретаря международного аэропорта Казань Аделя Гатауллина, борт был направлен в Шереметьево по инициативе КВС.