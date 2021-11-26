Самолёт с главой МИД Швейцарии отправили в Москву из-за неполадок

Самолёт министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, летевший в Китай, перенаправили в Москву. Причиной изменения маршрута стали технические проблемы. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

Из-за технических проблем самолёт Федерального совета, который находился на пути в Китай с федеральным советником Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву. Там проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай, — говорится в сообщении.

Кассис и глава МИД КНР Ван И должны были встретиться, чтобы обсудить отношения между странами на фоне пандемии коронавируса, а также текущие события в мире и права человека. Кроме того, швейцарский министр намеревался представить стратегию правительства в отношении Китая.

По сведениям ТАСС, самолёт Кассиса после вылета из Новосибирска вернулся через некоторое время обратно из-за неполадки. После её устранения воздушное судно направилось в Гуанчжоу. Однако по техническим причинам командир принял решение совершить посадку в московском аэропорту Домодедово.

Ранее сообщалось, что самолёт с президентом Эквадора Ленином Морено на борту вынужденно сел через небольшое время после взлёта из-за технической неисправности. Глава государства и другие пассажиры лайнера не пострадали.