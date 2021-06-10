Крыша многоэтажки полыхает в Южно-Сахалинске

Крыша жилого пятиэтажного дома полыхает в Южно-Сахалинске. ЧП произошло на улице проспект Мира, дом 157. Фото и видео произошедшего публикуют в социальных сетях.
Запах гари по всему центру. Дымом затянуло небо, — рассказал очевидец.
Улицы в этом районе перекрыты, на месте машины МЧС. Пока площадь пожара неизвестна. Также нет данных о погибших или пострадавших.
В пресс-службе регионального управления МЧС РИА «Сахалин-Курилы»
Издание уточняет, что в городе — огромные пробки. Из дома начали эвакуировать людей, крышу уже заливают водой. С крыши летят куски стройматериалов.
Ранее стало известно о пожаре в рязанской больнице. Три человека погибли, восемь — госпитализированы, ещё 35 человек эвакуировали. Возгорание могло возникнуть из-за аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).