Крыша многоэтажки полыхает в Южно-Сахалинске

https://static.news.ru/photo/ad9ef246-ca68-11eb-88e3-96000091f725_660.jpg Фото: Sakh.com - новости Сахалина и Курил / Telegram

Крыша жилого пятиэтажного дома полыхает в Южно-Сахалинске. ЧП произошло на улице проспект Мира, дом 157. Фото и видео произошедшего публикуют в социальных сетях.

Запах гари по всему центру. Дымом затянуло небо, — рассказал очевидец.

Улицы в этом районе перекрыты, на месте машины МЧС. Пока площадь пожара неизвестна. Также нет данных о погибших или пострадавших.

В пресс-службе регионального управления МЧС РИА «Сахалин-Курилы» рассказали , что на место происшествия выехали три бригады пожарных. Однако причина возгорания пока неизвестна. Пожарные пытаются не допустить распространения огня и на соседнее здание.

Издание уточняет, что в городе — огромные пробки. Из дома начали эвакуировать людей, крышу уже заливают водой. С крыши летят куски стройматериалов.

Ранее стало известно о пожаре в рязанской больнице. Три человека погибли, восемь — госпитализированы, ещё 35 человек эвакуировали. Возгорание могло возникнуть из-за аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).