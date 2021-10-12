Песков прокомментировал «дело Раковой»

Кремлю известно о задержании бывшего заместителя главы Министерства просвещения России Марины Раковой. Вмешиваться в следственные действия не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Мы знаем, что она задержана, что выполняются другие следственные действия. Разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться, — сказал Песков.

По его словам, в Кремле также видели сообщения в средствах массовой информации о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева.

Ранее сообщалось, что Зуев задержан по делу Раковой. Его задержали «для избрания меры пресечения». Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о проведении с ректором «Шанинки» следственных действий по делу Раковой. В вузе информацию комментировать отказались.

Против Раковой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она обвиняется в хищении средств, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Речь может идти о сумме более 50 млн рублей.