Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

https://static.news.ru/photo/c787c820-c1f1-11ea-bdf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил к трём годам условного заключения сотрудницу ФСБ РФ за разглашение государственной тайны. Капитан УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анна Соловьёва в 2015–2016 годах передавала постороннему лицу сведения о местоположении и звонках неких телефонных абонентов. Эти данные она запрашивала у оперативно-технической службы УФСБ.

Первый Западный окружной военный суд назначил Соловьёвой наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, — цитирует РИА Новости сообщение объединённой пресс-службы городских судов.

Кому и зачем понадобились сведения Соловьёвой, не уточняется, уголовное дело в отношении получателя информации расследуется отдельно. Сама Соловьёва виновной себя не признаёт.

Процесс проходил в закрытом режиме. Суд принял во внимание «данные о личности» Соловьёвой. Уволена ли она из ФСБ, не уточняется. Известно лишь, что ей на два года запретили занимать должности с допуском к гостайне.

Как писал NEWS.ru, адвокат Иван Павлов, защищающий обвинённого в государственной измене советника главы Роскосмоса и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, рассказал, что в настоящее время ведёт пять похожих дел. Среди них дело бывшего топ-менеджера «Интер РАО ЕЭС» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже в пользу Румынии. По словам адвоката, в судебных разбирательствах по госизмене сторона обвинения всегда старается «полностью парализовать» работу защиты. Павлов рассказал, что в 2001 году защищал журналиста Григория Пасько, которого подозревали в передаче секретных сведений Японии. Пасько осудили тогда на четыре года колонии, но в 2003 году освободили досрочно. В 1990-е годы адвокат участвовал в разбирательстве по делу эколога Александра Никитина, судимого за госизмену из-за подготовки доклада «Северный флот — потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона». В итоге Никитин был полностью оправдан в 2000 году. Оправдательные приговоры по делам о госизмене в России необычайная редкость, но, по словам адвоката, есть прецеденты закрытия аналогичных дел за отсутствием состава преступления.