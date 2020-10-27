Актёр Манин рассказал подробности избиения в Москве

https://static.news.ru/photo/e5fe9318-184c-11eb-a870-fa163e074e61_660.jpg Владислав Манин Фото: maninvladislav/instagram.com

Российский актёр Владислав Манин стал жертвой конфликта возле одного из торговых центров Москвы. Мужчина, играющий в сериалах роли бандитов, сделал замечание припарковавшемуся на пешеходном переходе водителю, что послужило поводом для нападения.

Я был в торговом центре с семьёй, а когда собирались домой и выходили из ТЦ, этот человек на своей машине стоял прямо на пешеходном переходе, и я попросил его убрать авто, так как я не могу нормально пройти и не могу своего ребёнка нормально посадить в машину и сложить вещи. Начались оскорбления с его стороны, на что я начал над ним ухмыляться, и он меня избил, — цитирует Life Манина.

Медики зафиксировали у актёра сотрясение мозга. Мужчина написал заявление в полицию, но с ним ещё никто не связывался.

Актёр признался, что разочарован. Он не думал, что в столице «могут легко побить и уехать». Ему казалось, что наличие большого количества камер и полиции позволяет «спокойно жить» в Москве. Манин рассказал, что уехал из Тольятти именно из-за таких гопников, которые любят просто подраться. Особо актёра удивило, что никто из проходящих мимо людей не пытался вмешаться и остановить нападавшего.

Как писал NEWS.ru, в Волгограде мужчину избили кастетом возле отделения банка. По предварительным данным, причиной нападения стал конфликт в родительском чате школы № 96 Дзержинского района. Пострадавший оскорбил сестру напавшего. Полиция задержала мужчину.