Жителя Волгограда избили после ссоры в родительском чате

Жителя Волгограда подкараулили в отделении банка и избили кастетом. Мужчину госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.
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В банке по счастливой случайности оказался врач-реаниматолог, который оказал мужчине необходимую помощь до приезда медиков. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого в нападении.
Я приехал оформлять финансовую сделку. Не успели мы начать, как произошло нападение на одного из клиентов, в результате чего он получил тяжёлую открытую черепно-мозговую травму со всеми вытекающими последствиями. Сделку пришлось прервать и приступить к оказанию реанимационных мероприятий до приезда реанимобиля, — рассказал оказавшийся на месте происшествия медик.
Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в избиении четырёхлетней дочери, передавал NEWS.ru.