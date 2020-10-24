Жителя Волгограда избили после ссоры в родительском чате

https://static.news.ru/photo/79d17e58-16b7-11eb-81bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Волгограда подкараулили в отделении банка и избили кастетом. Мужчину госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Как пишет региональный портал V1.ru, причиной нападения мог стать конфликт в родительском чате школы № 96 Дзержинского района. Потерпевший незадолго до избиения оскорбил сестру нападавшего. Тот решил отстоять честь семьи силовыми методами, устроил засаду на обидчика и нанёс ему несколько ударов кастетом по голове.

В банке по счастливой случайности оказался врач-реаниматолог, который оказал мужчине необходимую помощь до приезда медиков. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого в нападении.

Я приехал оформлять финансовую сделку. Не успели мы начать, как произошло нападение на одного из клиентов, в результате чего он получил тяжёлую открытую черепно-мозговую травму со всеми вытекающими последствиями. Сделку пришлось прервать и приступить к оказанию реанимационных мероприятий до приезда реанимобиля, — рассказал оказавшийся на месте происшествия медик.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в избиении четырёхлетней дочери, передавал NEWS.ru.