Под завалами на месте взрыва на НЛМК в Липецке могут оставаться люди

Под завалами на месте взрыва на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) могут находиться люди. В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Об этом сообщает МЧС России.

Ранее стало известно о взрыве, произошедшем на территории НЛМК в Липецке, а результате которого пострадал один человек.

По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение кровли. Под завалами могут находиться люди. Спасателями МЧС России проводятся поисково-спасательные работы, — говорится в сообщении экстренной службы.

Позднее МЧС не подтвердило данные о людях, находящих под завалами после взрыва на НЛМК в Липецке

Сообщается, что на месте происшествия работают порядка 30 человек и девять единиц техники.