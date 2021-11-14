Под завалами на месте взрыва на НЛМК в Липецке могут оставаться люди
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:24, 14 ноября 2021
Фото: 25.mchs.gov.ru
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Под завалами на месте взрыва на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) могут находиться люди. В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Об этом сообщает МЧС России.
Ранее стало известно о взрыве, произошедшем на территории НЛМК в Липецке, а результате которого пострадал один человек.
По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение кровли. Под завалами могут находиться люди. Спасателями МЧС России проводятся поисково-спасательные работы, — говорится в сообщении экстренной службы.
Позднее МЧС не подтвердило данные о людях, находящих под завалами после взрыва на НЛМК в Липецке
Сообщается, что на месте происшествия работают порядка 30 человек и девять единиц техники.