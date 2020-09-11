Группа российских туристов застряла в горах с трупом товарища

https://static.news.ru/photo/8ddbba5e-f43d-11ea-8095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erdenebulgan Battsengel/imagebroker.com/Global Look Press

Туристы из Новосибирска не могут выбраться из гор Алтая, при этом один из участников тургруппы погиб во время сплава по реке. Спасатели при этом эвакуировать людей пока не намерены.

Как пишет «Московский Комсомолец», туристы сплавлялись по реке Нижний Кураган в отдалённом районе Алтая. 9 сентября их плавсредство перевернулось и один из туристов погиб, предположительно, от черепно-мозговой травмы.

Новосибирцы смогли достать тело товарища из воды. К месту происшествия прибыли два егеря Катунского биосферного заповедника, чтобы помочь транспортировать погибшего до ближайшего села Катанды. Также туда отправились полицейские и местные жители с лошадьми.

Один из знакомых туристов рассказал, что у группы закончилась еда, так как по плану они должны были уже сойти с маршрута. В беседе с журналистами мужчина заявил, что существует реальный риск для жизни и здоровья пятерых туристов.

В региональном управлении МЧС приводят другие сведения. Пресс-служба ведомства утверждает, что тургруппа не посылала запросов о помощи. Поисковые работы проводить не нужно, так как тело погибшего уже обнаружено. Без сотрудников полиции или Следственного комитета труп вывозить нельзя, а они испытывают сложности с тем, чтобы добраться до места. В МЧС заявляют, что полномочия ведомства по этому случаю на данный момент исчерпаны.

Ситуация осложняется тем, что коммуникация с туристами осуществляется в одностороннем порядке. Они берегут заряд спутникового телефона и только изредка выходят на связь. Поэтому экстренные службы получают противоречивую и зачастую устаревшую информацию.

Ранее NEWS.ru писал о несчастном случае на алтайской реке Катунь. 43-летняя туристка пыталась переплыть её и утонула. За несколько минут до смерти женщина сняла видео.