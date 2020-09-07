Россиянка сняла видео за несколько минут до смерти в реке Катунь

https://static.news.ru/photo/4fa344f8-f11a-11ea-b0c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondřej Žváček/wikipedia.org

Жительница Новосибирска погибла в Республике Алтай при попытке переплыть реку Катунь. Незадолго до гибели она записала и опубликовала видео, в котором показала бурные потоки воды и рассказала о планах по преодолению течения.

Вот здесь зайду и спокойненько поплыву. Потом меня прибьёт вон к тем камням через пару дней, — пошутила туристка во время съёмки.

По данным регионального управления МЧС, 43-летняя женщина решилась проплыть вдоль берега реки Катунь, полагаясь на свои хорошие навыки плавания. Она попросила 16-летнюю дочь своих знакомых снять на видео свой заплыв. В воде её подхватило потоком и унесло на стремнину. Оставшаяся на берегу девушка побежала за помощью на ближайшую туристическую базу, однако незамедлительно организованные поиски не дали никакого результата.

В ведомстве призвали туристов соблюдать осторожность и подчеркнули, что местные жители не купаются в реке Катуни, истоки которой находятся на леднике. Она опасна холодной водой, сильным течением и каменистым дном, передают «Вести».

Ранее NEWS.ru писал, что видеоролик, снятый на острове Бали за два часа до гибели блогера Анастасии Зубриной, более известной как Настя Тропицель, опубликовала мать девушки. Это последнее видео, снятое при жизни Тропицель.