Фото: Телеканал ОСА/ТАСС

Начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что горение на военных складах возле красноярской деревни Каменка Ачинского района, произошедшее после взрывов боеприпасов, ликвидировано.

Горение ликвидировано, сейчас проводятся работы — убеждаются в полной безопасности, — цитирует «Интерфакс» Лисина.

Как писал News.ru, 12 человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском. Четверых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ещё восемь пострадавших отправили лечиться амбулаторно. Администрация Ачинска ввела запрет на прогулки в лесах, попавших в зону действия ЧС.

Первая серия взрывов на складе войсковой части 74008 произошла 5 августа.

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