Начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что горение на военных складах возле красноярской деревни Каменка Ачинского района, произошедшее после взрывов боеприпасов, ликвидировано.
Горение ликвидировано, сейчас проводятся работы — убеждаются в полной безопасности, — цитирует «Интерфакс» Лисина.
Как писал News.ru, 12 человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском. Четверых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ещё восемь пострадавших отправили лечиться амбулаторно. Администрация Ачинска ввела запрет на прогулки в лесах, попавших в зону действия ЧС.
Первая серия взрывов на складе войсковой части 74008 произошла 5 августа.