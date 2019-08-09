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Врачи рассказали о состоянии пострадавших, которые ранее попали в ДТП с участием электромобиля Tesla и эвакуатора «Газель» на МКАД.

За рулём американского автомобиля оказался генеральный директор управляющей компании «Арикапитал» Алексей Третьяков. После ДТП он был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. В результате столкновения мужчина получил сотрясение головного мозга,...