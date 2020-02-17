https://static.news.ru/photo/0918908e-515f-11ea-a5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Невский районный суд Северной столицы поступил иск от главного государственного санитарного врача города к петербурженке Анне Рыбаковой с требованием о принудительном помещении её под медицинское наблюдение. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Заявление главврача о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» зарегистрировано, — цитирует пресс-службу «Интерфакс».

Четверо госпитализированных с признаками ОРВИ сбежали из Боткинской больницы после возвращения из Китая. Двое из них после этого сдались в руки врачей самостоятельно. Аллу Ильину пытаются вернуть через суд, а ещё одного сбежавшего пациента сейчас разыскивают.

В иске в качестве заинтересованных лиц указаны СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» и 23-й отдел полиции УМВД России по Невскому району. В пресс-службе также отметили, что судье уже передали все материалы административного искового заявления.

Основанием к подаче иска стало постановление главного государственного санитарного врача страны. В нём содержится требование о немедленной изоляции людей с симптомами, схожими с вызванными коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, с фронта борьбы с коронавирусом начали приходить хорошие вести. За последние трое суток в больницы островной провинции Китая Хайнань не поступило ни одного инфицированного COVID-19. При этом в центральной части Хайнаня число заболевших фактически равно нулю.