Главред белорусской газеты «Наша нива» задержан милицией

https://static.news.ru/photo/939fd718-db6a-11ea-b50f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Милиция задержала главного редактора газеты «Наша нива» в Минске. Егор Мартинович отправил в редакцию SOS-СМС.

Главный редактор ехал домой на машине после освещения событий в столице Белоруссии. О его задержании сотрудники редакции сообщили в Telegram, пишет «Интерфакс».

Сейчас в Белоруссии проходят акции протеста, связанные с победой Александра Лукашенко на президентских выборах. За участие в митингах задержаны около трёх тысяч человек в 33 населённых пунктах республики. Возбуждено 21 уголовное дело по фактам наcилия в отношении милиционеров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что въезд в центр Гродно перекрыт в Белоруссии, закрыты все кафе, в том числе и круглосуточные. Нет людей на площадях Ленина и Советской.