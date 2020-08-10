Главред белорусской газеты «Наша нива» задержан милицией

Милиция задержала главного редактора газеты «Наша нива» в Минске. Егор Мартинович отправил в редакцию SOS-СМС.
Главный редактор ехал домой на машине после освещения событий в столице Белоруссии. О его задержании сотрудники редакции сообщили в Telegram,
Сейчас в Белоруссии проходят акции протеста, связанные с победой Александра Лукашенко на президентских выборах. За участие в митингах задержаны около трёх тысяч человек в 33 населённых пунктах республики. Возбуждено 21 уголовное дело по фактам наcилия в отношении милиционеров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что въезд в центр Гродно перекрыт в Белоруссии, закрыты все кафе, в том числе и круглосуточные. Нет людей на площадях Ленина и Советской.
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