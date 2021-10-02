Глава Оренбуржья пообещал 1 млн за информацию об убийце трёх студенток

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в 1 миллион рублей за информацию о преступнике, который убил трёх студенток медицинского колледжа в городе Гай. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram. По его словам, люди «должны объединиться и помочь следствию».

Принял решение о назначении вознаграждения в 1 миллион рублей за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. За любую информацию о лицах, причастных к убийству трёх девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного, — написал Паслер.

По его словам, подобное «страшное, циничное преступление должно быть раскрыто». В связи с этим он призвал каждого, кто обладает информацией о произошедшем, оказать помощь.

После тушения пожара в квартире жилого дома в Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была найдена во дворе. Убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками медицинского колледжа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Ход расследования взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.