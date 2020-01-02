Квартира на третьем этаже жилого дома взорвалась в Твери. Жертв нет, пострадали два человека. Власти сообщают, что причиной инцидента могла стать утечка бытового газа. Один из местных жителей поведал, что почувствовал после инцидента запах пороха. NEWS.ru собрал подробности случившегося.

Взрыв прогремел 2 января в 6:40 в одной из квартир дома № 19 по бульвару Гусева в Московском районе Твери. В экстренных службах региона пояснили, что взрывной волной выбило оконные рамы и бетонное ограждение лоджии. После этого начался пожар.

По сообщению пресс-службы правительства Тверской области, предположительно произошёл «хлопок бытового газа». Пострадали мужчина и женщина, проживавшие в квартире, где случился взрыв. Их госпитализировали в областную клиническую больницу. Официальной информации об их состоянии нет. Медики скорой утверждают, что у них сильные ожоги рук и лица. Ещё 52 человека эвакуированы и временно размещены в школе № 48, а также в гостинице «Юность».

Как удалось выяснить NEWS.ru, трёхподъездный девятиэтажный панельный дом на бульваре Гусева, 19 был введён в эксплуатацию в 1977 году, в нём зарегистрировано 198 жителей. Аварийным или ветхим здание не является.

О происшествии доложили тверскому губернатору Игорю Рудене. В регионе создали комиссию по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители региональных Министерства энергетики и ЖКХ, Минстроя и Минздрава, а также администрации Твери. Специалисты занимаются оценкой состояния здания, говорится на сайте регионального главка МЧС.

По информации областного управления СК, начата доследственная проверка. В ведомстве, как и в правительстве региона полагают, что имел место «хлопок бытового газа». Отметим, что в специальной терминологии «хлопок» отличается от «взрыва» тем, что первый в отличие от последнего не приносит разрушений.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места ЧП, опрашивают жильцов дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — заявляют в СК.

На видео, распространённом ведомством Александра Бастрыкина, можно увидеть, что на кухне квартиры, где произошёл инцидент, лежит газовый шланг. Возможно местные жители меняли подводку, из-за чего и произошла утечка газа, предполагает КП-Тверь.

По некоторым данным, озвученным представителем прокуратуры региона, взрыв мог произойти в тот момент, когда хозяйка квартиры на газовой плите «начала готовить вернувшемуся с работы мужу завтрак».

В прокуратуре региона начали «проверку исполнения законодательства, регулирующего эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Под особый контроль взято соблюдение прав эвакуированных граждан. По результатам проверки будет дана оценка полноте исполнения обязанностей со стороны управляющей компании, обслуживающей организации, администрацией Московского района Твери и самих собственников квартиры, — говорится на сайте надзорного ведомства.

По данным NEWS.ru, управляющей компанией в доме на бульваре Гусева выступало ООО «Дилос». Как сообщал директор этой организации Владислав Ли, изначально в её управлении было три дома.

Но однажды его (директора. — NEWS.ru) пригласили в администрацию и попросили взять на обслуживание в качестве подрядчика сразу 560 тыс. кв. м жилого фонда, или порядка 120 домов, находившихся в ведении управляющей компании Московского района Твери, — писал «Московский комсомолец в Твери» в марте 2019 года.

В публикации также говорится, что в районе «немало желающих перейти под крыло этой управляющей компании». Год назад администрация города упоминала ООО «Дилос» как предприятие, успешно справляющееся с уборкой снега. Хотя ещё в 2013 году прокуратура наказывала эту же структуру как раз за несвоевременную очистку дворов.

А был ли газ?

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Из-за происшествия в квартире выбиты окна. Разрушения строительных конструкций нет, уверяют в пресс-службе областного правительства, хотя местные жители сообщили, что по фасаду здания пошла трещина, а также наблюдаются деформации других элементов здания. Кроме того некоторые из них уверяют, что не почувствовали запаха газа.

Мы услышали хлопок, я подбежал к окну и увидел сине-белый дым. Но пахло очень сильно порохом, не газом. Как от петард. Выбежали на площадку — там обломки, стёкла. Проходили мимо квартиры, где всё произошло — там всё обгорело, нет балконной плиты, а в доме наверх пошла трещина. С другой стороны дома тоже выбило балконную плиту. На улице чёрный снег, везде следы гари, сгоревшая микроволновка и несколько побитых осколками машин, мою тоже осколками закидало, — цитирует издание Tvernews жителя пострадавшего от взрыва дома Андрея Кутузова.

Другая жительница дома Дарья Унсович, чья квартира находится рядом с той, где произошёл взрыв, тоже заметила многочисленные разрушения после инцидента, а также упомянула про отсутствие запаха газа, о хлопке которого говорят власти.

Мы спали, когда всё произошло. Проснулись от громкого взрыва. Мы выбежали в подъезд, там валялись перекрытия. У соседки, которая живёт этажом выше квартиры, где всё случилось, прогнулся потолок. На улице увидели, что по дому пошла трещина, прямо по шву вверх от той квартиры (где произошёл взрыв. — NEWS.ru). Очень сильно пахло пластиком, запаха газа не было, но мы были в шоковом состоянии, поэтому не могу сказать точно, — рассказала Унсович.

Тверской информационный портал «Афанасий» приводит слова жителя соседнего дома, который уверяет, что «с обеих сторон вынесло бетонные ограждения лоджий, стеклопакеты (то, что от них осталось) отлетели метров на 50». Он также сообщил, что видел трещину на фасаде дома, которая идёт по шву утепления.

Если присмотреться к правой панели, то видно, что вспучило всю стену. А на ней вес ещё шести этажей. Экспертизу, говорят, надо ждать. Её из Москвы должны привезти, — сообщил собеседник издания.

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Взрыв в Твери стал своеобразным продолжением зловещей традиции подобных «новогодних» инцидентов после разрушения части дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, когда погибли 39 человек. Власти утверждают, что причиной трагедии стал взрыв бытового газа, однако есть версия, что это был теракт. Местные жители рассказывали про якобы спецоперации, проводимые силовиками на фоне разрушения дома и произошедшего через день взрыва маршрутки. Сообщалось даже, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в РФ террористическая группировка ИГ.

Спустя год после взрыва в Магнитогорске жильцы разрушенного дома, признанные потерпевшими, сообщили, что их не информируют о ходе расследования, а работники газовых служб уверяют, что у следствия к ним претензий нет. Издание Baza недавно выпустило фильм с подробным разбором случившегося, а в Кремле заявили, что слухи о теракте якобы искусственно вбрасываются из-за рубежа.