ФСИН обратилась в прокуратуру после избиения фигуранта дела Фургала

https://static.news.ru/photo/d7c0df3a-de05-11ea-8262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила в прокуратуру материалы проверки по факту наличия телесных повреждений, выявленных у Андрея Карепова. Он является фигурантом дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В ведомстве подчеркнули, что физическая сила и специальные средства к обвиняемому в следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово» не применялись. Побои были обнаружены 13 августа, когда обвиняемого привезли в СИЗО, передаёт ТАСС.

Карепов, по версии следствия, является соучастником в убийствах двух предпринимателей — Евгения Зори и Олега Булатова — вкупе с экс-депутатом Хабаровской краевой думы, главой компании «Дальпромснаб» Николаем Мистрюковым, инспектором службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Маратом Кадыровым и главой ООО «Альтеза» Андреем Палеем.

Сам Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Несколько дней спустя президент Владимир Путин снял главу региона с должности «в связи с утратой доверия» и назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Карепов пожаловался на избиение конвоирами. Травмы Карепова зафиксированы в НИИ Склифосовского, факт побоев подтверждён в СИЗО.