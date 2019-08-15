Авиалайнер А-321, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, восстановлению не подлежит.
Об этом заявили в компании «Уральские авиалинии», которой принадлежит лайнер, сообщает АГН «
В пресс-службе авиаперевозчика также отметили, что самолёт был застрахован в компании «Альфастрахование», - передаёт
Ранее News.ru писал, что Росавиация не будет проводить внеплановую проверку авиакомпании из-за инцидента. Глава ведомства Александр Нерадько назвал решение пилотов посадить лайнер на поле единственно верным в создавшейся ситуации.