https://static.news.ru/photo/a6291c98-bf62-11e9-96e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Авиалайнер А-321, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, восстановлению не подлежит.

Об этом заявили в компании «Уральские авиалинии», которой принадлежит лайнер, сообщает АГН « Москва ».

В пресс-службе авиаперевозчика также отметили, что самолёт был застрахован в компании «Альфастрахование», - передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Росавиация не будет проводить внеплановую проверку авиакомпании из-за инцидента. Глава ведомства Александр Нерадько назвал решение пилотов посадить лайнер на поле единственно верным в создавшейся ситуации.