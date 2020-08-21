Ефремов перевёл деньги потерпевшим по делу 

https://static.news.ru/photo/623a9bf2-e3b4-11ea-929c-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев заявил в судебном заседании, что родственникам погибшего Сергея Захарова сегодня были переведены деньги общей суммой 800 тысяч рублей, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Деньги, по его словам, были отправлены почтовым переводом, каждому из потерпевших по 200 тысяч рублей. Так как Ефремов сейчас не имеет возможности переводить деньги сам, из отправил помощник Пашаева Даниэль Лоренц. Деньги были переведены сегодня в счёт возмещения морального вреда.

Ранее судья Елена Абрамова отказала в ходатайстве стороны защиты о проведении биологической экспертизы по делу Михаила Ефремова. Адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская просили взять смывы с подушки безопасности и на пассажирском сиденье. По их предположению, Ефремов сидел именно там, и это исследование могло бы подтвердить или опровергнуть это.