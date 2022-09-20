Двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетний мальчик, оставленный с нетрезвым отцом в квартире дома в Красноярске, выпал из окна шестого этажа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова. Мужчина оставил сына одного и лег спать. Ребенок выжил, получив сочетанную травму тела.

Мальчик самостоятельно зашел на кухню квартиры, пододвинул к окну стул и забрался на подоконник. В результате неосознанных действий мальчик выпал через открытое окно с шестого этажа квартиры на поверхность земли, — заявила Арбузова.

Она пояснила, что отцу мальчика предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного статей 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее в столичном районе Дегунино двухлетняя девочка выпала из окна 15-го этажа и погибла. По предварительной версии, ребенок облокотился на москитную сетку, которая оборвалась. Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи госпитализировали девочку, однако малышка скончалась в больнице.

Несколькими днями ранее в Новой Москве прохожие поймали школьника, который упал с четвертого этажа. Мальчик висел на руках, держась за балкон, кричал и звал на помощь. Очевидцы быстро сориентировались, растянув покрывало.