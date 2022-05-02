Двое детей выпали из окна шестого этажа в Ногинске

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое малолетних детей двух и четырёх лет выпали из окна шестого этажа многоэтажного дома в Ногинске. Происшествие случилось в доме на улице Дмитрия Михайлова, уточняет Telegram-канал «112».

По предварительным данным, мать детей в этот момент была на работе, а отец вышел в магазин. Два оставшиеся без присмотра брата забрались на комод, залезли на подоконник и вылезли в окно. Младший ребёнок упал на клумбу, он получил сотрясение мозга. Старшего сумели поймать проходившие мимо прохожие.

Дети госпитализированы в больницу. По данным канала, семья является благополучной и на учёте в ПДН не состоит.

Прокуратура проводит проверку в связи с госпитализацией детей в больницу.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов, а также родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в поселении Московский Новой Москвы 31-летний мужчина выпал с 13-го этажа многоэтажного дома и чудом выжил, приземлившись на крону дерева. Отмечается, что мужчина выжил, несмотря на то что ветви деревьев проткнули его грудь и бедро.