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Происшествия

Две девочки и спасавший их мужчина утонули в Омской области

09:37, 04 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Омской области утонули две 14-летние девочки и мужчина. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Трагедия произошла 3 июля в селе Троицкое. В реке Иртыш начали тонуть три девочки. Отдыхавший рядом 32-летний мужчина бросился им на помощь. Ему удалось спасти одного ребёнка, однако сам он и две девочки погибли.

Прокуратура установила, что должностные лица муниципалитета не в полном объёме приняли меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде. По данному факту проводится проверка.

Ранее Следственный комитет раскрыл подробности гибели трёх детей в возрасте 12, девяти и восьми лет в Лесозаводске Приморского края. По версии следствия, дети утонули, следов насильственной смерти не обнаружено.

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