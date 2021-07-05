Две девочки и спасавший их мужчина утонули в Омской области

В Омской области утонули две 14-летние девочки и мужчина. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Трагедия произошла 3 июля в селе Троицкое. В реке Иртыш начали тонуть три девочки. Отдыхавший рядом 32-летний мужчина бросился им на помощь. Ему удалось спасти одного ребёнка, однако сам он и две девочки погибли.

Прокуратура установила, что должностные лица муниципалитета не в полном объёме приняли меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде. По данному факту проводится проверка.

Ранее Следственный комитет раскрыл подробности гибели трёх детей в возрасте 12, девяти и восьми лет в Лесозаводске Приморского края. По версии следствия, дети утонули, следов насильственной смерти не обнаружено.