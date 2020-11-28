Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Волгограде

В Волгограде автомобиль LADA Priora столкнулся с другой легковой машиной, после чего врезался в световую опору. В результате столб упал на автобус.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. В полиции сообщили, что инцидент произошёл 28 ноября. По данным МВД, LADA Priora проехала на красный сигнал светофора, сразу после этого произошло столкновение с ВАЗ-2113.
В результате ДТП автомашина LADA Priora изменила траекторию движения и совершила наезд на световую опору, в результате падения которой автобус ЛиАЗ получил механические повреждения, — говорится в сообщении ведомства.
В результате аварии пострадали два человека, они госпитализированы. Ими оказались водитель и пассажир ВАЗ-2113,
Ранее NEWS.ru писал о том, что трое полицейских погибли в ДТП при столкновении легкового автомобиля с грузовиком. авария произошла в пятницу около 23:00 в городе Камешково Владимирской области.