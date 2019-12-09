https://static.news.ru/photo/3c33b42e-03fa-11ea-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Легковой автомобиль столкнулся с мачтой городского освещения в московском районе Марьино. ДТП произошло в районе дома № 37, корпус 1 по Белореченской улице.

Два человека пострадали, их осматривают прибывшие на место медики, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество погибших в ДТП на севере Москвы увеличилось до трёх. Ещё один человек пострадал. Инцидент произошёл утром 7 декабря в Локомотивном проезде. Автомобиль сбил пешеходов, после чего врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК.