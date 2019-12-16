Два автомобиля столкнулись на 60-м км МКАД. Авария унесла жизнь одного человека.
В настоящее время перекрыты две полосы движения. Инспекторы ДПС выясняют причины ДТП, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пять автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на 37-м км. В ДТП с участием трёх легковых автомобилей и двух грузовых пострадал один человек. Он оказался зажатым в салоне. Для его эвакуации спасателям пришлось выпиливать мешавшие детали автомобиля.
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