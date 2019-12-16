https://static.news.ru/photo/82f2bd8c-e93e-11e9-97b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Два автомобиля столкнулись на 60-м км МКАД. Авария унесла жизнь одного человека.

В настоящее время перекрыты две полосы движения. Инспекторы ДПС выясняют причины ДТП, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пять автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на 37-м км. В ДТП с участием трёх легковых автомобилей и двух грузовых пострадал один человек. Он оказался зажатым в салоне. Для его эвакуации спасателям пришлось выпиливать мешавшие детали автомобиля.