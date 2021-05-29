Дорожный конфликт с дракой и стрельбой произошёл в Сочи

В Сочи произошёл дорожный конфликт, сопровождавшийся стрельбой из охолощённого, по предварительным данным, оружия. Полиция разыскивает участников инцидента. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным полиции, сообщение о хлопках в микрорайоне Мамайка города Сочи
В результате выяснилось, что в ходе дорожного конфликта неизвестный сделал несколько выстрелов из, предположительно, охолощённого оружия.
В настоящее время проводится проверка инцидента.
Ранее стало известно, что под Новосибирском сотрудник ДПС случайно выстрелил нарушителю в голову.