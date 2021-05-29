Дорожный конфликт с дракой и стрельбой произошёл в Сочи

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сочи произошёл дорожный конфликт, сопровождавшийся стрельбой из охолощённого, по предварительным данным, оружия. Полиция разыскивает участников инцидента. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, сообщение о хлопках в микрорайоне Мамайка города Сочи поступило в правоохранительные органы около 19:30 по местному времени. На место происшествия выехал наряд.

В результате выяснилось, что в ходе дорожного конфликта неизвестный сделал несколько выстрелов из, предположительно, охолощённого оружия.

В настоящее время проводится проверка инцидента.

Ранее стало известно, что под Новосибирском сотрудник ДПС случайно выстрелил нарушителю в голову.