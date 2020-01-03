https://static.news.ru/photo/bbeea566-2e0c-11ea-990f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жильцов двухэтажного многоквартирного дома в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пожара. Как утверждают очевидцы, возгорание могло быть вызвано действиями электриков.

В здании произошёл скачок напряжения сразу после приезда специалистов, передаёт телеканал «360». По словам жильцов, у них в квартирах задымилась бытовая техника и загорелась проводка, после чего огонь распространился по деревянному дому. Среди эвакуированных оказалось много пожилых людей, одну женщину увезли медики. В настоящий момент точная причина случившегося устанавливается.

МЧС пока не предоставило официальную информацию о возгорании.

Ранее 3 января, как сообщал NEWS.ru, произошёл пожар в жилом доме в деревне Борисовка в Подмосковье. В результате происшествия погибли двое взрослых и двое детей.