Жильцов двухэтажного многоквартирного дома в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пожара. Как утверждают очевидцы, возгорание могло быть вызвано действиями электриков.
В здании произошёл скачок напряжения сразу после приезда специалистов,
МЧС пока не предоставило официальную информацию о возгорании.
Ранее 3 января, как сообщал NEWS.ru, произошёл пожар в жилом доме в деревне Борисовка в Подмосковье. В результате происшествия погибли двое взрослых и двое детей.
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