Фото: КЧС МВД Республики Казахстан

Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что деятельность авиакомпании «Бек Эйр», которой принадлежал разбившийся после вылета из Алма-Аты самолёт, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.

Выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан самолёт Fokker-100 потерял высоту после вылета из аэропорта, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На данный момент известно о 14 погибших в результате...