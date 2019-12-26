В жилом доме, с которым столкнулся самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Аты, никого не было, сообщил замглавы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона Ерлан Алибеков.
Фюзеляж самолёта столкнулся со строящимся жилым домом. В жилом доме никого, к счастью, не оказалось. И в настоящее время в самолёте никого нет, — сказал Алибеков.
Выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан самолёт Fokker-100 потерял высоту после вылета из аэропорта, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
Как ранее писал NEWS.ru, один пострадавший в результате крушения самолёта Fokker-100 скончался в больнице. Число погибших выросло до 15.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен