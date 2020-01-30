https://static.news.ru/photo/108d248e-4367-11ea-b8fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

Директор хостела «Карамель» в Перми, где в результате прорыва трубы погибли пять человек, сделал незаконную перепланировку подвала. Об этом сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме, — цитирует её ТАСС.

Петренко подтвердила информацию о задержании Сергея Щербакова и добавила, что в ближайшее время он будет этапирован в Пермь, где будет давать показания следствию.

Трагедия произошла в ночь на 20 января, когда в хостеле, расположенном в подвале жилого дома по адресу: улица Советской Армии, 21, одну из комнат залило кипятком, заживо сварив находящихся в ней спящих постояльцев. Помимо погибших, ещё трое с тяжёлыми ожогами были доставлены в больницу.

Ранее NEWS.ru писал, что в рамках уголовного дела о смертельном происшествии в мини-отеле «Карамель» задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев.