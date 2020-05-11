Девять человек госпитализированы после пожара в подмосковном хосписе

https://static.news.ru/photo/4673cf0c-931d-11ea-a3e9-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Девять человек находятся в больнице после пожара в хосписе в подмосковном Красногорске. Шесть из них помещены в реанимацию.

Местные власти уточнили, что в здании на момент пожара находились 29 человек, а не 37, как сообщалось ранее. Девять из них, по данным чиновников, погибли, девять госпитализированы, ещё 11 были выведены, сообщает «Интерфакс».

Здание, где находился хоспис, оказалось частным домом. Именно так оно проходит по документам, там проживали пожилые люди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что десять пациентов погибли при пожаре в хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Девять пожилых людей умерли на месте происшествия, один позже в больнице.