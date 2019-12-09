https://static.news.ru/photo/6f2c8b66-1a03-11ea-81e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Водители попутных автомобилей на 33-м километре МКАД прижали к обочине горящий автомобиль. Он двигался по трассе и не реагировал на сигналы проезжавших мимо машин.

После того как пылающий автомобиль остановился, выяснилось, что за рулём была девушка. Покинуть салон самостоятельно она не могла, поскольку находилась в нетрезвом состоянии, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.

Попутчики потушили огонь и передали девушку прибывшим на место сотрудникам скорой и ДПС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Самаре ассенизатор ликвидировал возгорание в загоревшемся автомобиле BMW стоками из канализации. На опубликованном в социальных сетях ролике видно, как коммунальщик поливает транспортное средство из шланга, подключённого к ассенизаторской машине.