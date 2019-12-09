https://static.news.ru/photo/a86d56f4-1a84-11ea-88b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.press23/facebook.com

Жительница Канады обратилась в сочинский отдел полиции. Девушка попросила установить местонахождение своей матери.

Отмечается, что дочь контролировала свою пожилую мать ежедневными звонками. Однако женщина перестала отвечать. Также соседка по дому сообщила девушке, что давно не видела её, пишет «КП в Кубани».

На место прибыл наряд полиции, который вызвал спасателей для вскрытия двери. Женщину обнаружили без сознания. Отмечается, что она могла отключиться из-за инсульта. 82-летнюю жительницу города Сочи отвезли в больницу на машине скорой помощи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Великобритании подросток погиб от инсульта из-за поворота головы. Резкое движение привело к разрыву одной из артерий. Сгусток крови попал в головной мозг.