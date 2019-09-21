https://static.news.ru/photo/8870aa46-dd4d-11e9-9591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В деревне Половинка под Омском загорелись порядка десяти дачных домиков. Пожар перекинулся на постройки с загоревшейся травы. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Омского района.

10 домиков горят дачных, — сказали в ТАСС в ЕДДС.

По словам представителя службы, в результате ЧП никто не пострадал. К месту происходящего стягивается дополнительная техника для тушения пожара. Сейчас на ликвидации огня работает свыше десятка машин спецтехники.

Пожар возник из-за сжигания травы на дачах. Огонь перешёл на дома из-за сильного ветра.

Ранее News.ru писал, что в Омской области горит сухая трава на площади в четыре тысячи квадратных метров.