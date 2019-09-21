В деревне Половинка под Омском загорелись порядка десяти дачных домиков. Пожар перекинулся на постройки с загоревшейся травы. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Омского района.
По словам представителя службы, в результате ЧП никто не пострадал. К месту происходящего стягивается дополнительная техника для тушения пожара. Сейчас на ликвидации огня работает свыше десятка машин спецтехники.
Пожар возник из-за сжигания травы на дачах. Огонь перешёл на дома из-за сильного ветра.
Ранее News.ru писал, что в Омской области горит сухая трава на площади в четыре тысячи квадратных метров.