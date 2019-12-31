https://static.news.ru/photo/f8c699b8-2ca8-11ea-bedf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Законодательного собрания Кировской области оказался фигурантом уголовного дела. Его подозревают в убийстве двух охотничьих собак.

Животных, которые принадлежали местному жителю, он застрелил из ружья «из хулиганских побуждений без значительного повода», сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным «Интерфакса», в полицию несколькими днями ранее обратился хозяин застреленных собак, по данному факту была организована проверка.

В социальных сетях называют имя депутата — Вячеслав Ягдаров. Это подтверждается заявление Заксобрания, опубликованном на сайте регионального парламента. В тексте осуждается жестокое обращение с животными, однако сказано, что «для дальнейших решений, в том числе по рассмотрению инцидента с позиций утверждённых правил этики депутатов, необходимо установить все факты произошедшего и получить правовую оценку случившегося».

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в американском штате Флорида, где мужчина успел спасти собаку, поводок которой застрял в двери лифта.