Депутат Законодательного собрания Кировской области оказался фигурантом уголовного дела. Его подозревают в убийстве двух охотничьих собак.
Животных, которые принадлежали местному жителю, он застрелил из ружья «из хулиганских побуждений без значительного повода»,
По данным «Интерфакса», в полицию несколькими днями ранее
В социальных сетях называют имя депутата — Вячеслав Ягдаров. Это подтверждается заявление Заксобрания,
Ранее NEWS.ru писал об инциденте в американском штате Флорида, где мужчина успел спасти собаку, поводок которой застрял в двери лифта.
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