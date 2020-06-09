Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью

https://static.news.ru/photo/bddbb1fe-aa1f-11ea-bbac-fa163e074e61_660.jpg Фото: vlad_zhen/Instagram/Global Look Press

Дело на актёра Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили журналистам информированные источники в МВД.

В настоящее время Ефремов находится дома под подпиской о невыезде. Ранее стало известно, что водитель фургона Сергей Захаров, в которого врезался артист, скончался от полученных в результате столкновения травм.

Теперь дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ, которая предполагает до 12 лет лишения свободы, — передаёт РИА Новости сообщение источников в МВД.

Как писал NEWS.ru ранее, автомобиль актёра въехал в фургон Сергея Захарова на большой скорости. Михаил Ефремов находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения водитель фургона получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.