Уголовное дело о хищении 5,5 млн рублей, по которому проходит бывший главный бухгалтер Министерства юстиции РФ Наталья Лысова, передано суду. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В суд направлено уголовное дело с утверждённым в Генеральной прокуратуре обвинительным заключением, — цитирует Петренко ТАСС.
Лысову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Всего она похитила более 5,5 млн рублей за период с декабря 2018-го по июнь 2019 года, — уточнила Петренко.
Следователи предполагают, что Лысова злоупотребляла доверием начальства и использовала отсутствие контроля за своими действиями для совершения преступления. Экс-главбух, как уточнила представитель СК, вину свою полностью признала и полностью возместила ущерб, причинённый ведомству.
Как писал NEWS.ru, ранее чиновник Минкультуры Павел Мосолов сознался в хищении бюджетных средств.