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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала скриншот письма с угрозами минирования. Анонимный шантажист требует, чтобы ему заплатили 120 биткоинов, и тогда он прекратит рассылать письма о бомбах. В противном случае автор текста обещает начать «минировать» другие объекты с лета этого года, когда в городе будут проходить массовые мероприятия.

Утром 20 февраля два районных суда Санкт-Петербурга — Василеостровский и Петродворцовый — получили сообщения о том, что в их помещениях заложены бомбы. Людей оттуда пришлось эвакуировать. На месте работают спецслужбы....