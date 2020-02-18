https://static.news.ru/photo/ad5dcd46-52d9-11ea-9842-fa163e074e61_660.jpg Павел Мосолов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Дело о присвоении более 20 миллионов рублей было возбуждено в отношении замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия российского Министерства культуры Павла Мосолова и ещё нескольких людей.

Другая фигурантка дела, Татьяна Магдеева, также признала свою вину и заключила досудебное соглашение, а также свидетельствовала против третьего обвиняемого — Сергея Семикова. В частности, женщина рассказала, что занималась обналичиванием средств по поручению Мосолова, передаёт ТАСС.

В данный момент между всеми замешанными в преступной схеме проводятся очные ставки. Мосолов и Магдеева переведены из СИЗО под домашний арест.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-замглавы администрации Новокузнецка Андрей Федорчук заключён под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.