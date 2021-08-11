Давление подачи кислорода снизилось после ЧП в больнице Владикавказа

Правительство республики сообщило о снижении давления подачи кислорода в больнице Владикавказа, где из-за аварии погибли девять человек. Сейчас подключены все резервные системы, пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем, сообщает пресс-служба администрации региона.

На месте порыва трубы проводятся работы по оптимизации системы подачи кислорода.

Давление подачи кислорода снизилось, при этом подключены резервные системы. Все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем. Состояние больных на постоянном контроле медиков, мобилизованы все службы, — говорится в сообщении.

На месте находятся все экстренные службы, а также врио главы республики Сергей Меняйло.

Авария на кислородопроводе произошла в понедельник, 9 августа. В результате поломки погибли девять пациентов, лечившихся от коронавируса и подключённых к аппаратам ИВЛ. По факту смерти людей Следственный комитет завёл уголовное дело.

Ранее сотрудники Следственного комитета задержали главного врача владикавказской больницы, в которой после поломки кислородной системы погибли пациенты. Следователи намерены в ближайшее время ходатайствовать в суде об аресте медика.